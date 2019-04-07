شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يزور جامعة جمال عبدالناصر في «كوناكري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة جمال عبدالناصر في العاصمة الغينية كوناكري برفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي. قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أزاح الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بحرم الجامعة، ويفتتح مبنى المجمع الجديد بالجامعة الذي أطلق عليه اسم الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

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