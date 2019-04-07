شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الزيتيات بالسويس طرح خدمات جديدة بينها تموين السفن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر توفير حزمة من الخدمات، بينها تموين السفن، في ميناء الزيتيات، لجذب المزيد من الخطوط الملاحية وتنشيط الحركة بالميناء والاستفادة من موقعه المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس.
ويمكن للميناء استقبال سفن البضائع والمعدات والمهيئات والبوتاجاز بغاطس 9 أمتار، ويتسع لثماني سفن بأطوال مختلفة حيث يمتلك 6 أرصفة بأطوال 1000 متر وطاقة تداول 8 مليون طن صب سائل / مواد بترولية، مع توفير ساحات خلفية للأرصفة لاستقبال المهيئات والمعدات لخدمة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات تموين للسفن بالوقود والمازوت.
بجانب استقبال المواعين المساعدة ولنشات الركوب ومياه السرتينة المخلوطة بالزيوت والوقود من السفن. والميناء مزود بخطوط أنابيب مُتصلة بتنكات تخزين ومجهز بمعدات تأمين وسلامة تداول للسوائل البترولية ومعدات مكافحة التلوث بالزيت ومنظومة إطفاء حريق.
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