شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ افتتاح يفتتح المؤتمر العلمي الأول لتحديات الطب البيطري في دول المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، والدكتور محمد إسماعيل، رئيس جامعة مطروح، الأحد، المؤتمرالعلمي الدولي الأول، الذي تنظمه كلية الطب البيطري تحت عنوان «فرص وتحديات الطب البيطري في دول المتوسط».

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ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والأساتذة بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية في إطار مشاركة كليات جامعة مطروح في خدمة المجتمع المحلي، خاصة في مجال الحفاظ على الثروة الحيوانية والوقوف على حلول واقعية لما تواجهه من صعوبات خلال الفترة الماضية، خاصة أغنام البرقي التي تعد ثروة اقتصادية تشتهر بها مطروح وتراجع أعدادها خلال السنوات الأخيرة بانخفاض نحو نصف مليون رأس أغنام.

وأكد محافظ مطروح، خلال كلمته، على تقديم كافة الدعم لجميع الأفكار والمقترحات لتوصيات المؤتمر، مع أهمية تضافر الجهود لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، مُشيرًا إلى أن المحافظة بدأت في إنشاء المجلس الأعلى للتنمية الزراعية لتوحيد كافة الجهود العلمية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة لوصول الخدمات الزراعية والبيطرية للأهالي في كافة القرى والتجمعات بمطروح، وتأكيد تقديم كافة الدعم في مجال التحصينات والتطعيمات اللازمة ومراجعة كافة الأدوية البيطرية حفاظًا على الثروة الحيوانية والعمل على دفع مزيد من القوافل البيطرية وتحسين السلالات.

وقدم المحافظ الشكر إلى رئيس جامعة مطروح وعميدة كلية الطب البيطري والقائمين على المؤتمر، كما تم تكريم رعاة المؤتمر وجميع من ساهم فيه. وعلى هامش المؤتمر، تفقد محافظ مطروح معرض المنتجات والأدوية البيطرية لكلية الطب البيطرى والشركات الراعية.