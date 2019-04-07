«البيئة»: انعقاد أولى الجلسات التشاورية مع المجتمع المدني حول استراتيجية المخلفات الزراعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت وزراة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات جلسة العمل التشاورية الخاصة بمناقشة «الإستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الزراعية مع منظمات المجتمع المدنى.

وتأتى هذه الورشة في إطار توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بعقد سلسلة من الجلسات التشاورية للتحاور مع المجتمع المدني في الاستراتيجية قبل إقرارها النهائي والتركيز على المرأة لأنها ضلع أساسي في مسار عملية تدوير المخلفات وقادرة على تحقيق التغيير، إلى جانب بحث التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص عند تنفيذ الاستراتيجية.

تهدف الورشة إلى الخروج بإستراتيجية وطنية لتعظيم الإستفادة من الموارد الموجودة في المتبقايات الزراعية بمختلف انواعها على مستوى الدولة حيث ينتج القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 45 مليون طن سنويا من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية،لا يستغل منها إلا 20 مليون طن سنويا في إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية ويتم التخلص من المتبقي بطرق غير سليمة تؤدي إلى تأثيرات بيئية وصحية سلبية.

حضر الاجتماع د ناهد يوسف، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وهيئة التعاون الدولى الألمانية «GIZ» إلى جانب العديد من ممثلى الجمعيات الاهلية والشباب والمرأة والجهات البحثية وخبراء العمل البيئى في مصر. أولى الجلسات التشاورية مع المجتمع المدنى حول إستراتيجية المخلفات الزراعية أولى الجلسات التشاورية مع المجتمع المدنى حول إستراتيجية المخلفات الزراعية أولى الجلسات التشاورية مع المجتمع المدنى حول إستراتيجية المخلفات الزراعية أولى الجلسات التشاورية مع المجتمع المدنى حول إستراتيجية المخلفات الزراعية أولى الجلسات التشاورية مع المجتمع المدنى حول إستراتيجية المخلفات الزراعية

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