شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات تنموية في أبورديس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة أبورديس، عدة مشروعات تنموية في أبورديس.

ومن بين المشروعات المُفتتحة أعمال رصف طريق وادي مكتب – أبوغراقد، التابعان لقرية وادي فيران، وذلك بطول 14 كيلومترًا/ وتكلفة 25 مليون جنيه. بجانب افتتاح مزرعة نموذجية متكاملة في أبوغراقد على مساحة 35 فدانًا لزراعات الخضروات والفوكه. وتضم المزرعة 500 نخلة بلح بارحي ومزرعة أغنام وحوض سمك يسع 150 ألف سمكة.

وقال «فودة» إننا لدينا مساحات شاسعة من الأراضي التي إذا تم استصلاحها ستكفينا ذاتيًا، ونحن مستعدون لتوفير الأرض وكذلك ذريعة الأسماك للجادين.

وناشد وزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت، ونابئته لشؤون الثروة الداجنة والحيوانية، الدكتورة منى محرز، للعمل من أجل زيادة الإنتاج في المحافظة.

وتلى ذلك، تفقد المحافظ ومرافقيه محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أبوغراقد، التي بلغت تكلفتها 5 مليون جنيه وطاقتها 55 كيلووات /ساعة، لتكفي احتياجات الأهالي في الفترة الحالية والمستقبلية.

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كما شهد المحافظ، يرافقه محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، احتفالية ختام الأنشطة المدرسية بمدرسة الإمام محمد عبده في وادي مكتب.

وأشاد اللواء خالد فودة بمستوى العملية التعليمية ووجه الشكر للقائمين عليها لتميز مدارس وطلاب المحافظة، كما قرر صرف 2500 جنيه لإدارة أبورديس لصرفها على المتميزين.

وأشار إلى أنه سيتم في الفترة القادمة إنشاء فصول للثانوية العامة في المدرسة لخدمة أبناء الوادي.

وطالب محمد فتحي، مدير الشباب والرياضة، بحصر المُتميزين والحاصلين على مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية، لتكريمهم في المجلس التنفيذي القادم بمنح الأول 1000 جنيه والثاني 750 جنيه والثالث 500 جنيه.

ولفت أنه سيتم تنجيل ملعب مدرستي الإمام محمد عبده بوادي مكتب، والشهيد عبد المنعم رياض للغات برأس سدر بالنجيل الصناعي.

وفي نهاية الجولة، كرم المحافظ الطالب خالد جمعة عواد بالصف الثاني الإعدادي في مدرسة وادي مكتب، لإصراره علي تلقي العلم وسيره لمسافة 5 كيلومترات يوميًا على الأقدام بمفرده، بداية من تجمع النديا حتى وادي مكتب يوميًا، مُحتملا الظروف الجوية القاسية.

جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء لافتتاح عدة مشروعات تنموية في أبورديس