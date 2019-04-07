شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الصف الأول الثانوى بداية من 19 - 30 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى للعام الدراسى الحالى 2018/2019، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

ومن المقرر، أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019، وتتم على فترتين على أن تبدأ الفترة الأولى من الساعة 9 صباحا، والفترة الثانية فى تمام الساعة 1 ظهرا.

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كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن، فى مؤتمر صحفى أمس السبت، أن امتحان شهر مايو المقبل سيكون أساسى وإلكترونى، وبوجود كتاب مفتوح داخل لجنة بالمدرسة، وفى وقت محدد ويهدف إلى النجاح إلى الصف الثانى الثانوى بحصول الطالب على درجة 50% أو أكثر على ما تم دراسته فى الترم الثانى، وهناك امتحان ثانى بنفس المواصفات بديلا للملحق (يحدد موعده لاحقا) يدخله الطالب إذا تعثر فى الامتحان الأول.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، إن امتحانات المدارس الحكومية ستكون فى الفترة الصباحية وسيتم عقد امتحان آخر مختلف تماما، وبنفس درجة الصعوبة لطلبة المنازل والخدمات والمدارس غير الحكومية بعد وقت امتحان المدارس الحكومية بساعتين بنفس لجان المدارس الحكومية، نظرا لتوافر البنية التكنولوجيا بها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق مسبق بين المديريات والإدارات والمدارس الخاصة للاتفاق حول التفاصيل قبل الامتحان.