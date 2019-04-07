شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة تطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللواء عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع نتائج اللقاءات التى عقدها مع مسئولى عدد من الوزارات المعنية، لسرعة الانتهاء من مختلف الخطوات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المنظومة، أوضح أمين عام مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من ميكنة المديريات والادارات الزراعية على مستوى الجمهورية، وأنه جار الانتهاء من تسجيل الحيازات الزراعية، واستكمال اصدار "كارت الفلاح"، وسرعة تسليمها للمزارعين، هذا إلى جانب الانتهاء من الحصر الزراعى، لمختلف الحيازات، وما تم من أعمال تتعلق بالرفع المساحى لتلك الحيازات.

وأشار اللواء عاطف عبد الفتاح ، إلى أنه تم إجراء تشغيل تجريبى للمنظومة الجديدة، فى عدد من الجمعيات الزراعية، بمحافظتى الغربية، وبورسعيد، بإعتبارهما ضمن محافظات المرحلة الأولى، وذلك للتعرف على ايه تحديات أو مشكلات قد تواجه عمليات التطبيق، بهدف التعامل معها وسرعة العمل على حلها، وصولاً لتحقيق الاهداف المرجوة من تطبيق المنظومة، كما عرض مسئولو كل وزارة خلال الاجتماع الأعمال المنوطة بهم.

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وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء ، بأن يتم عرض نموذج للمحافظتين اللتين تم البدء فى تجربة المنظومة بهما (بورسعيد – الغربية) الأسبوع المقبل، على أن يتم العمل على الانتهاء من باقى المحافظات خلال 6 أشهر.







