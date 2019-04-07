شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الجزائرى: عبد القادر بن صالح يرأس اجتماع غرفتى البرلمان بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليم رباحى مدير الإعلام بمجلس الأمة الجزائرى (الغرفة الأولى فى البرلمان) إن عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة سيرأس الجلسة المشتركة لغرفتى البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطنى) يوم بعد غد الثلاثاء.

وأضاف رباحى لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الأحد، إن الجلسة ستخصص لإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتعيين السيد عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما كما ينص الدستور، مشيرا إلى أن الجلسة ستبدأ فى التاسعة صباحا وسيسمح لوسائل الإعلام بحضورها.

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وأشار إلى أنه ستجتمع فى وقت لاحق اليوم الأحد لجنة مشتركة من غرفتى البرلمان لتحضير النظام الداخلى لجلسة الثلاثاء، وهو النظام الذى سيتم التصويت عليه خلال جلسة بعد غد قبل تعيين رئيس الدولة.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائرى على أنه فى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا ويثبت الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الامة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".