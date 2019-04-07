شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر "مصر تستطيع" يشهد الإعلان عن إنتاج أول حاسب تعليمى مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد محمود إبراهيم، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة الفيوم وكبير مهندسين بشركة هيتاتشى اليابانية، وأحد رواد مؤتمرات "مصر تستطيع"، عن الانتهاء من تصنيع أول حاسب تعليمى مصرى، خلال مؤتمر إطلاق مؤسسة "مصر تستطيع".

وانطلق مؤتمر التدشين الرسمى للمؤسسة اليوم بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وكل من مجلس الأمناء ومجلس الخبراء الخاص بمؤسسة "مصر تستطيع".

وقال الدكتور محمد محمود إن الحاسب التعليمى يستخدم فى التعليم والتطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعى والرؤية بالحاسب وتحليل البيانات، ويعتمد على رقاقة Zynq-7020، مشيرًا إلى أنه يختلف تمامًا عن حاسب القمر الصناعى حيث إنه متخصص فى التوجيه والتحكم ويستخدم رقاقة Virtex5LX50.

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وكشف الدكتور محمد محمود أنه يستهدف من ذلك تعميم الحاسب والمناهج فى الجامعات المصرية من خلال بوابة المقررات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، معلنًا عن مبادرة الدكتور أشرف رحيل، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، بإقامة معمل باسمه فى الجامعة لتصميم الحاسبات ومنح مليون ونصف كبداية لتمويل هذا المشروع.

تم تدشين مؤسسة "مصر تستطيع" رسميًا لتصبح همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وكيان مصرى لهم يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم فى المجتمعات التى يعيشون بها، وذلك من أجل تعميق دور المصريين بالخارج العلمى والبحثى فى العالم.