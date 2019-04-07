شكرا لقرائتكم خبر عن ضمانات صحة الحكم الجنائي .. رسالة دكتوراة للمستشار عاصم عسران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل المستشار عاصم محمد عسران بنيابة النقض على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة القاهرة عن رسالته التى حملت عنوان "ضمانات صحة الحكم الجنائى.. دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية" بتقدير عام جيد جدا.

جاءت المناقشة تحت إشراف الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي، وبعضوية المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق وعضوية الدكتور محمد يوسف حفني رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

حضر مناقشة رسالة الدكتوراة لفيف من المستشارين وأعضاء النيابة العامة وعمد ومشايخ قبيلة البلابيش بسوهاج، فى مقدمتهم المستشار ابوالوفا طاهر عبدالمنعم رئيس بمحكمة استئناف سوهاج والعمدة عثمان عبدالشكور عمدة البلابيش المستجدة والشيخ نافع عبدالراضي من كبار مشايخ الأوقاف بمحافظة قنا، والمستشار عصام عثمان عبدالشكور والصحفي أدهم السمان باليوم السابع، والمستشار عمر النقر والمستشار محمد الدرديري بمحكمة أسرة اكتوبر والمقدم المزمل نافع والمستشار ايهاب عبدالستار نيابة الاقصر الإدارية والدكتور محمد مصطفى عبدالفتاح رئيس الإتحاد العربي للتعليم والبحث العلمى والمستشار عبدالناصر عسران نيابة أسيوط والدكتور محمد وجدي السمان بمجلس الوزراء والعديد من الشخصيات العامة و أبناء قبيلة البلابيش منهم الشيخ جلال بكر و رجل الأعمال عبدالوهاب عبدالشكور ولفيف من الشخصيات القضائية والإعلام والشرطة وأساتذة الجامعات المختلفة .

كان اللافت وجود المستشار النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود عضوا بلجنة التحكيم والذي أشاد بمضمون الرسالة، مؤكدا على بعض النقاط التى تهم الباحث فى طباعة رسالته، وسط ترحيب من الحضور ، مبديا سعادته بحضور مناقشة رسالة دكتوراة مقدمة من تلميذ له من أعضاء النيابة العامة.

Advertisements

ومن جانبه أكد الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية الأسبق على أهمية رسالة الباحث، مؤكدا أنها اعتمدت على العديد من المراجع الهامة خاصة المصرية والفرنسية ، مشيدا بأداء الباحث وثباته أثناء المناقشة.



