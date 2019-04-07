شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعقد أول الجلسات التشاورية مع المجتمع المدنى حول المخلفات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزراة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع للوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات جلسة العمل التشاورية الخاصة بمناقشة "الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الزراعية مع منظمات المجتمع المدنى".

وتأتى هذه الورشة فى إطار توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بعقد سلسلة من الجلسات التشاورية للتحاور مع المجتمع المدنى فى الاستراتيجية قبل إقرارها النهائى والتركيز على المرأة لأنها ضلع أساسى فى مسار عملية تدوير المخلفات وقادرة على تحقيق التغيير، إلى جانب بحث التحديات التى قد تواجه القطاع الخاص عند تنفيذ الاستراتيجية.

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تهدف الورشة إلى الخروج باستراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة فى المتبقايات الزراعية بمختلف انواعها على مستوى الدولة حيث ينتج القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 45 مليون طن سنويا من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية،لا يستغل منها إلا 20 مليون طن سنويا فى إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية ويتم التخلص من المتبقى بطرق غير سليمة تؤدى إلى تأثيرات بيئية وصحية سلبية.

حضر الاجتماع د ناهد يوسف الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وهيئة التعاون الدولى الألمانية GIZ إلى جانب العديد من ممثلى الجمعيات الاهلية والشباب والمرأة والجهات البحثية وخبراء العمل البيئى فى مصر.