البيئة تنفذ حملة تفتيش على 23 منشأة طبية بالجيزة والقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بالتفتيش، والمتابعة الميدانية على 23 منشأة طبية تضمنت مراكز طبية ومستشفيات وعيادات خاصة بالجيزة والقاهرة وتأتى تلك الحملات فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمتابعة مدى التزام المنشآت الطبية بالمعايير والاشتراطات البيئية و فقا الأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
واستهدفت الحملة مناطق حلوان و الهرم و الطالبية و 6 أكتوبر وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وأقسام شرطة حلوان، الهرم، الطالبية، 6 أكتوبر، ومديريات الصحة بالقاهرة والجيزة.
وتم رصد بعض المخالفات كما تم العرض على السلطه المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد تلك المنشآت المخالفة.
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