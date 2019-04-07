شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة توقع بروتوكولاً مع الإنتاج الحربى لتطوير نفق مشاة ميدان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت محافظة الجيزة والهيئة القومية للإنتاج الحربى بروتوكولاً لتطوير ورفع كفاءة نفق مشاة ميدان الجيزة للتسهيل على مستخدميه وحفاظا على الاستثمارات التى تم إنفاقها بالنفق.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عقب توقيع البروتوكول، إن النفق كان يعانى من العديد من المشكلات خلال السنوات الماضية وأدى ذلك الى عزوف المواطنين عن أستخدامة وتفاقم المشكلات به.

وأشار المحافظ أن الأعمال تبلغ تكلفتها 18 مليون جنيه وتستغرق مده التنفيذ 8 شهور وتشمل معالجه الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق وإعادة العزل ومعالجة الفواصل الإنشائية ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية وإنشاء مظلات للسلالم وإحلال وتجديد السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق وبما يتناسب مع ظروف الموقع وتعرضه للعوامل الجوية إضافة إلى مراجعة شبكات المياه والصرف والرى بالميدان للوقوف على أسباب التسرب للمياه مع إصلاح أى عيوب موجوده بها، مؤكدا على سرعة البدء فى أعمال الصيانة والتطوير نظراً للأهمية القصوى للنفق باعتبارة محور مروري هام لعبور المشاة من النفق عبر الاتجاهات بميدان الجيزة مما يساعد فى تحقيق السيولة المرورية بالميدان فضلا عن عبور المشاة من خلال حرم آمن.

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وأكد راشد أن المحافظة تلقت العديد من المشكلات الخاصه بالنفق وتمت على الفور الاستجابة لمطالب المواطنين والتنسيق مع الإنتاج الحربى باعتبارها أكبر القلاع الوطنية لحل المشكلات التى يعانى منها نفق المشاه وفق أعلى معايير الجودة .

ووجه المحافظ مدير مديرية الإسكان ورئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الدائمة للأعمال التى تتم والتعاون مع الجهات المنفذة لتذليل أى عقبات للإسراع فى الانتهاء من الأعمال .

حضر توقيع البروتوكول اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة واللواء ياسر محمد رئيس حى جنوب الجيزة واللواء مختار خيرى رئيس مجلس ادارة مصنع 999.

ومن جانبها أضافت هويدا عباس مدير مديرية الإسكان بالجيزة بأن أعمال الصيانة ستشمل طريقة علاج الرطوبة لجسم النفق ستتم بعمل حقن لجسم النفق ثم العزل بالمواد المناسبة لمنع المياه من التأثير عليه وتغيير السلالم الكهربائية بأخرى ذات جودة عالية ومراجعة خطوط المياه والصرف الماره بمحيط النفق بالميدان.