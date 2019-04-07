شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عازر: مصر لديها علماء وخبراء يجعلها لا تحتاج للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هانى عازر، الرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، إن أبناء مصر يستطيعون العمل والنجاح سويا، مشيرا إلى ضرورة رد جزء من الجميل لوطننا مصر، لافتا إلى وجود خبراء مصريين فى كل المجالات يجعلنا لا نحتاج للأجانب.

وجاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر إطلاق مؤسسة مصر تستطيع، الذى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة 3 وزراء الهجرة والتضامن والإنتاج الحربى.

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وأضاف العالم المصرى هانى عازر، أن مؤسسة مصر تستطيع تعتبرهمزة وصل بين العلماء بالخارج وسوف تقوم بالتواصل معهم لاستفادة مصر منهم، مؤكدا أن مصر لديها طموحات كبيرة ونجاحها يجب أن يكون بمساعدة الجميع لمواجهة الصعوبات، للاستفادة بأكبر شكل من العقول المصرية.

وأطلقت وزارة الهجرة رسميا مؤسسة مصر تستطيع، خلال مؤتمر تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهى المؤسسة التى تضم خبرات وكوادر من علماء مصر بالخارج فى التخصصات العلمية المختلفة حول العالم.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد سبق وأعلنت أن إطلاق المؤسسة يأتي تتويجًا لرحلة عمرها 3 أعوام من التواصل الدائم مع علمائنا حول العالم ضمن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التي تعقد دوريًا.