أطلقوا النار على دفعتين.. تفاصيل جديدة في واقعة "ميكروباص النزهة"-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

ما إن انتهى مدحت محمد، موظف بالمعاش، من آداء صلاة الفجر، حتى ترجل داخل شارع طه حسين، بمنطقة النزهة الجديدة، في محافظة القاهرة، وأثناء سيره تنامى إلى مسامعه صوت إطلاق النيران على دفعتين، "الدفعة الأولى كانوا من 16 لـ20 طلقة من سلاح آلي، والثانية من 7 إلى 8 طلقات من طبنجة".

"طلعت أجري نحو صوت إطلاق النار لاستبيان الأمر"، يقول الرجل الستيني في حديثه لمصراوي، قبل أن يكمل "لقيت عربية بتجري بسرعة جنونية وسيارة ميكروباص متوقفة ونورها مضيء".

يشير الموظف حديثه: هرولت نحو السيارة المتوقفة، وبالاقتراب منها وجدت النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وقائد السيارة، استشهدوا، وفي الخلف أميني شرطة مصابين فقمت ومن معي من حارسي العقارات بنقلهما إلى مستشفى النزهة.

"محدش شاف المجرمين اللي هربوا، ماشوفناش غير العربية لونها اسود واللوحة مدونة بخط اليد".. هكذا وصف الشاهد سيارة الجناة، مختتمًا حديثه "لو كنا مسكناهم مكناش هنسيبهم.. منهم لله".

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أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة، ونيابة شرق القاهرة الكلية، إلى مكان حادث إطلاق النار على سيارة تابعة لقسم شرطة النزهة، الذي أسفر عن وفاة معاون مباحث القسم، وقائد السيارة، وإصابة اثنين من الأمناء، للوقوف على ملابساته.

كما أمر النائب العام، في بيان له اليوم الأحد، باتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وأن النيابة سوف تصدر بيانا مفصلاً في حينه عن ملابسات الحادث.

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل الهجوم على ميكروباص الشرطة في النزهة الذي وقع فجر اليوم الأحد، وأسفر عن استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وقائد السيارة، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أنه أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون "مدونة بخط اليد" بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته.