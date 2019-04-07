القبض على تاجر عملة بلغ حجم تعاملاته 10 ملايين جنيه بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارةالعامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخص لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي، بلغ حجم تعاملاته 10 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، بممارسة نشاط التعامل بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة".

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه في الأزبكية، وبحوزته "1000 دولار أمريكي، 400 ألف جنيه مصري، هاتف محمول".

وبفحص الهاتف المحمول، تبين أن به العديد من الرسائل الدالة على نشاطه الغير قانوني، وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المُؤثم، بلغ حجم تعاملاته خلال العام المنقضى نحو "10 مليون جنيه مصري، 100 ألف دولار أمريكي.

حُرر محضراً بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.