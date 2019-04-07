انتحار شاب في مترو غمرة.. وتعطل الحركة 6 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:
ألقى شاب بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق، بمحطة غمرة ظهر اليوم، ما أسفر عن وفاته في الحال.
ودلت التحريات الأولية والمعاينة أن المُنتحر يبلغ من العمر 45 سنة، وأن إحدى قدميه بها عجز، ويسير على طرف صناعي، وغير معلوم باقي بياناته الشخصية، وجار تكثيف الجهود لجمع معلومات عنه.
تحرر محضر بالواقعة، وتم تسيير حركة القطارات التي توقفت لنحو 6 دقائق أثناء الحادث، حتى تم رفع آثاره ونقل جثمان المنتحر، وانتداب النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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