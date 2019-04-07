صهر الضابط شهيد هجوم النزهة: بنته عمرها 10 أيام.. والعزاء غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ خالد عمار:

قال عاطف طاحون ابن العقيد الشهيد وائل طاحون، وشقيق زوجة الشهيد الرائد ماجد عبدالرازق، معاون مباحث النزهة إنهم سيشعون جثمان الشهيد بعد صلاة عصر اليوم الأحد، من مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأضاف "طاحون" في تصريح لـ "الخليج 365": أن العزاء سيقام غدًا في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأوضح طاحون أن الشهيد كان يعد لإقامة عقيقة لطفلته التي لم يمر سوى 10 أيام فقط على مولدها.

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وقال: الشهيد معروف بين أصدقائه بابتسامته التي لا تغادر وجهه حتى في أصعب الظروف، كما تم تكريمه من قبل رئيس أكاديمية الشرطة لحفظه القرآن الكريم.

وفي بيان نشرته اليوم، أعلنت وزارة الداخلية استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة وسائق سيارة ميكروباص، وإصابة أميني شرطة، خلال قيامهم بدورية أمنية. وقالت إن الدورية لاحظت توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون " مدونه بخط اليد" بشارع طه حسين ، يستقلها 4 أشخاص مجهولين.

وذكرت الوزارة أنه حال توجه الرائد الشهيد والقوة لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته.

والضابط الشهيد هو زوج ابنة العقيد وائل طاحون، مفتش مباحث الأمن العام، الذي استشهد برصاص إرهابيين لدى خروجه من منزله بمنطقة المطرية عام 2015، حيث قضت محكمة الطعون العسكرية، مطلع الشهر الجاري بتأييد جميع الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية في قضية اغتياله.