ننشر أسماء ضحايا الهجوم على ميكروباص الشرطة في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل الهجوم على ميكروباص الشرطة في النزهة الذي وقع فجر اليوم الأحد، وأسفر عن استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وقائد السيارة، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة.

وأفاد مصدر أمني لمصراوي، أن أسماء ضحايا، هم استشهاد النقيب ماجد أحمد عبدالرازق، 27 سنة، وسيد محمد أحمد، سائق مدني، 28 سنة، وفرج محمد عبدالحليم، 36 سنة، إصابة طلق ناري، أمين شرطة، وخالد فؤاد، 44 سنة، طلق ناري، أمين شرطة.

وأعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل الهجوم على ميكروباص الشرطة في النزهة الذي وقع فجر اليوم الأحد، وأسفر عن استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وقائد السيارة، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أنه أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون "مدونة بخط اليد" بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته.