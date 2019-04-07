محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لمكافحة الجرائم المعلوماتية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بترويج أدوية مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك على الفيس بوك بالقاهرة. رصدت الإدارة قيام المسئول عن إدارة صفحة على موقع فيس بوك بمسمى "أدوية مستوردة جملة"، بنشر مشاركات عبر المواقع تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين. وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة طالب- مقيم دائرة مركز شرطة دار السلام بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمحل إقامته. Advertisements وبالتفتيش تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها. وبمواجهة المذكور أقر بارتكاب الواقعة، وقيامه بإنشاء الصفحة المشار اليها للترويج لبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض الاستفادة مادياً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على طالب يروج أدوية مجهولة المصدر على "الفيس بوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.