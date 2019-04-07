محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهدت مصر، اليوم السبت، مجموعة من الأحداث على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي من أبرزها وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الغينية كوناكري في بداية جولته الخارجية، وإعلان وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية، على النحو التالي:

السيسي يصل غينيا في بداية جولته الخارجية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الغينية كوناكري في بداية جولته الخارجية.

كان الرئيس السيسي توجه صباح اليوم، إلى غينيا في بداية جولة خارجية تشمل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال.

ننشر جدول امتحان الصف الأول الثانوي

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018/2019، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019، وتتم على فترتين على أن تبدأ الفترة الأولى من الساعة 9 صباحا والفترة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرا.

ختام فاعليات التدريب البحري المصري - الفرنسي

اختتمت فاعليات التدريب البحري المصر - الفرنسي المشترك، ( كليوباترا - جابيان 2019)، والذي تم تنفيذه خلال الأيام الماضية بالمياه الإقليمية الفرنسية.

وشهد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، يرافقه الفريق كريستوف برازوك قائد القوات البحرية الفرنسية، المرحلة الختامية للتدريب، حيث استمع الجانبان إلى عرض تقديمي عن الأنشطة والفاعليات التى تم تنفيذها فى المراحل الأولى وقامت عناصر من الصاعقة البحرية المصرية وعناصر من القوات الخاصة الفرنسية بتنفيذ عملية إقتحام سفينة مشتبه بها عن طريق الإنزال العمودى بإستخدام الطائرة الهليكوبتر وبالإشتراك مع اللنشات السريعة كما نفذت القوات الخاصة عملية إبرار بحرى مشترك على ساحل معادى بمشاركة قوات إزالة الألغام المصرية والفرنسية لتطهير الساحل وفتح الثغرات لقوات الإبرار.

وزير التضامن تكشف ملامح تعديل مشروع قانون الجمعيات الأهلية

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، إن مصر تشهد انطلاقة جديدة في تاريخ المجتمع المدني المصري في ظل تعديل تشريعي منتظر لقانون الجمعيات الأهلية، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أما عن الملامح العامة والتي تهم كل العاملين في المجتمع المدني فتضمن مشروع القانون تصور شامل لتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية ومتسقاً مع المادة (75) من الدستور حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، ولم يتضمن مشروع القانون اى عقوبات سالبة للحريات، فضلا عن عدد من المزايا والإعفاءات من الرسوم والضرائب.

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"الزراعة": لم يصلنا خطاب رسمي لحظر البصل المصري في ليبيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر"، عملية حرق لكميات من البصل الأحمر المصري في ليبيا، الذي تم استيراده من مصر مؤخرًا بداعي احتوائه على مادة مسرطنة، وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الحجر الزراعي لم يتسلم حتى الآن أي خطابات بشأن حظر المحصول، لافتًا إلى أن الحديث عن الصور المتداولة أمر لا ينبغي تعميمه.

وأضاف "العطار"، في تصريح خاص لمصراوي، أن الحجر الزراعي الليبي، لا يملك معلومات عن قرار منع دخول البصل المصري، أو إعدامه أو حرقه.

الصحة تُحذر من محلول مطهر مُنتشر بالأسواق

حذرت وزارة الصحة من استخدام مستحضر "سيبتادين- محلول مطهر 10%"، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، منشورًا حمل رقم (13 لسنة 2019)، بضبط المستحضر لعبوة 250 مللي، والمدون عليها تصنيع شركة الدبيكي للصناعات الدوائية لصالح شركة ميراكل فارما للتجارة.

مصدر: 3 مقترحات لزيادة أسعار الكهرباء

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن جهاز مرفق تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، انتهى من إعداد 3 مقترحات تشمل الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة التي سيتم الإعلان عنها في يونيو المقبل، على أن يتم تطبيقها مطلع يوليو.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المقترحات الجديدة ستكون أمام مجلس الوزراء خلال أيام؛ لبدء مناقشتها واختيار المناسب وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضروة التخفيف على محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم الزيادة الجديدة على جميع الشرائح بلا استثناء بنسب متفاوتة تختلف من شريحة لأخرى.

ننشر كراسة شروط أراضي الإسكان المتميز في 13 مدينة جديدة

حصل الخليج 365 على كراسة شروط الأراضي السكنية المتميزة، والتي تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 7 إبريل، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لعرض كراسات الشروط والتقديم ثم الحجز أون لاين لأول مرة في تاريخ طرح أراضي سكنية للأفراد.

وتبلغ أراضي الإسكان المتميز التي تطرحها الهيئة 1091قطعة أرض في 13 مدينة جديدة، شملت مدن (6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة).

الثلاثاء المقبل.. كامل الوزير لأول مرة في البرلمان

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة خطة وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، وكذلك الطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تناقش اللجنة خطة التعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق، وتوضيح الأسس والمعايير التي يتم على أساسها إنارتها، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ويعد هذا هو أول اجتماع يحضره وزير النقل الجديد بمجلس النواب منذ توليه مقعد الوزارة بعد حادث قطار محطة مصر.​