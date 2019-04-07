مُتحدث المترو يكشف تفاصيل انتحار مواطن بمحطة غمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه أثناء دخول قطار رقم 224 رصيف محطة مترو غمرة، فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يلقي نفسه أمام القطار، ولم يتمكن السائق من إيقاف القطار مما أدى إلى دهسه ومصرعه.

وأضاف "عبدالهادي" في بيان اليوم الأحد، إنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة، وتم رفع الجثة من على السكة بمعرفة ناظر المحطة والخدمات الأمنية المتواجدة، وتم تسيير القطار بتأخير ٦ دقائق فقط.

وأوضح أنه تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الموصلات وشرطة مترو الأنفاق، وتبيّن من المعاينة الأولية انتحار المواطن (ح.م.أ) 48 سنة، مقيم بإمبابة بمحافظة الجيزة.

وشدد المتحدث باسم المترو، على أن حركة القطارات تعمل بانتظام بالخط الأول في الاتجاهين كالمعتاد.​