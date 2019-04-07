مفتي الجمهورية يعرب عن استعداد دار الإفتاء لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لمسلمي كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعرب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن استعداد دار الإفتاء لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لمسلمي كندا، وتدريب أئمة المساجد هناك على مواجهة الفكر المتطرف، وكيفية تعزيز اندماج المسلمين داخل مجتمعهم الكندي، ومواجهة الإسلاموفوبيا.

جاء ذلك خلال لقاء مفتي الجمهورية، اليوم الأحد، بسفير كندا لدي مصر جس داتون، حيث بحثا تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وكندا.

واستعرض مفتي الجمهورية مجهودات دار الإفتاء في مواجهة التطرف والإرهاب، وما يعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتطرفة من تقارير تعمل على تفكيك الفكر المتطرف، والرد على الفتاوى المتطرفة.

ومن جهته، قدم السفير الكندي خالص العزاء نيابة عن وزير الخارجية والشعب الكندي في ضحايا حادث مسجدي نيوزيلندا، مؤكدا رفض بلاده لكافة أشكال التطرف والإرهاب، وأشاد بمجهودات دار الإفتاء في مواجهة التطرف والإرهاب، وسعيها الدائم للتعاون من أجل مواجهة هذا الخطر الذي بات يهدد الجميع.​