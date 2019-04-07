الثلاثاء المقبل.. كامل الوزير لأول مرة في البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة خطة وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، وكذلك الطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري. كما تناقش اللجنة خطة التعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق، وتوضيح الأسس والمعايير التي يتم على أساسها إنارتها، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ويعد هذا هو أول اجتماع يحضره وزير النقل الجديد بمجلس النواب منذ توليه مقعد الوزارة بعد حادث قطار محطة مصر.​

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