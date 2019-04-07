برلمانى: الخدمات الإلكترونية الجديدة "بشرى سارة" لأصحاب المعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أكد اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن منظومة الخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة لأصحاب المعاشات، بشرى سارة جديدة لهم بعد توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى لها.

وأوضح قلدس، أن المنظومة الالكترونية سترفع عنهم معاناة الوقوف بالطوابير المعتادة، وتسهل حصولهم على مستحقاتهم دون عناء وتوفير الوقت والجهد وتكلفة المواصلات، وأن الخدمات الجديدة خطوة مهمة لتطوير منظومة المعاشات في مصر على مستوى البنية التحتية، وميكنة مكاتب التأمينات، وميكنة الخدمات المقدمة.

وأضاف، أن المنظومة تتضمن أكثر من 10 خدمات متنوعة تلائم كافة إحتياجات المواطنين من أصحاب المعاشات، مؤكدًا على أهمية تنظيم دورات لتدريب العاملين بالهيئة ورفع كفاءتهم، لضمان نجاح المنظومة الجديدة.​