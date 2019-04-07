"مستقبل وطن" يزور 7 دول لدعوة المصريين للمشاركة في الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

بدأ حزب مستقبل وطن، أولى جولاته الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث التقى وفد مكون من النائب محمود حسين والنائب محمد السلاب عضوا الأمانة العامة بالجالية المصرية بالكويت في لقاء أستمر ثلاث ساعات، تم فيه أستعراض المواد المقترح تعديلها وجدوى التعديلات الدستورية والداعي لها وشرح العائد من التعديلات علي مصر والشعب المصري.

وتم عرض المشروعات والإنجازات التي تمت في الأربع سنوات الماضية في مصر، وكذا جهود الدولة تجاه المصريين في الخارج.

وأكد النائب محمود حسين في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نسبة مشاركة للمصريين بالخارج ستكون كبيرة بالاستفتاء، مشيدًا بالاستجابة الكبيرة خلال جولاته الخارجية.

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وتابع: "تم فتح حوار لاستفسارات أعضاء الجالية وعرض مقترحاتهم والمشكلات التي يواجهها المصريين في الخارج وتوقعاتهم تجاه المستقبل المصري".

وأضاف، أن الحضور أعلنوا شكرهم وتقديهم للقياده السياسية على الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واتفقوا على أهميه النزول وبكثافة للتعبير عن موافقتهم على التعديلات الدستورية.

وأكد أن المستمعين أعلنوا عن عزمهم أن تكون الجالية المصرية بالكويت في الترتيب الأول لنسبه التصويت على الاستفتاء والظهور بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها.

وأوضح، أن الجولة ستشمل إلى جانب الكويت، كل من دبي، والسعودية، وسويسرا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإنجلترا، على أن تنتهي في السابع عشر من أبريل الجاري، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، لشرح التعديلات الدستورية، والعائد منها على المواطن والوطن، للمصريين المقيمين في الخارج.​