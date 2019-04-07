القابضة للمطارات: جاهزون لاستقبال الوفود المشاركة بقرعة وبطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أكد الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه يجرى تنفيذ خطة لاستقبال ضيوف مصر من الوفود الأفريقية، التي تشارك الجمعة القادمة، في قرعة بطولة الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن كل المطارات في المحافظات التي تقام بها البطولة جاهزة لاستقبال الفرق والجماهير المصاحبة لها.

وأضاف "جنينة"، لمصراوي، أنه تنفيذًا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، تم الاستعداد من قبل الشركة القابضة للمطارات، لاستقبال الوفود المشاركة في القرعة والتي تعد بروفة حقيقة لاستقبال الوفود الرسمية خلال قبل بدء بطولة الأمم الأفريقية.

وأشار إلى تخصيص صالة (4) لاستقبال البعثات الرياضية المشاركة فى الحدث، مؤكدًا إنه سوف يتم إطلاق اسم البطولة على الصالة خلال فترة إنعقادها، وسيتم تخصيص كاونترات ولوحات إرشادية لتقديم التسهيلات للمشاركين والوفود فضلًا عن تشكيل فرق عمل من العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهره الجوي ومصر للطيران يرتدون زى مخصص لتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات وصول وسفر الوفود المشاركة.​