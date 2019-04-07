غادة والي: إيذاء الأيتام بدور الرعاية أكبر تحد تواجهه وزارة التضامن الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ناشدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الأسر المصرية بتنظيم زيارات للأطفال الأيتام في دور الرعاية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وعدم الاكتفاء بالمالي فقط.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر "سند" العربى الأول للرعاية اللاحقة لخريجى دور رعاية الأيتام، الذي انطلقت فعالياته الأحد بأحد فنادق القاهرة، وتنظمه جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، لمدة يومين، أن الوزارة أجرت دراسة على دور الأيتام وتبين أن معظمها بها الكثير من الأماكن الشاغرة، ولذلك تم وقف منح تراخيص لفتح دور جديدة.

وأشارت إلى أن الكثير من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بدور الأيتام يقومون بإيذاء الأطفال نتيجة لنقص الخبرة، وهذا هو أكبر تحدي تواجهه الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتسعى لتأهيل العاملين بالدور.

ونوهت إلى أن الرعاية اللاحقة تبدأ من اليوم الأول لتربية الطفل عبر منحة القدر الكافي من التعليم، وفقا لقدراته ودعمه بالمهارات الاجتماعية والمهني، التي تمكنه من بدء حياة مستقلة.​