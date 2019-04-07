أخبار مصر | زيارة وزير الآثار و37 سفيرا لديري سوهاج الأبيض والأحمر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيارة وزير الآثار و37 سفيرا لديري سوهاج الأبيض والأحمر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الديران الأبيض والأحمر بجبل سوهاج الغربي، صباح أمس، الدكتور خالد العناني وزير الآثار ووفد من مسؤولي وزارته وبرفقتهم ٣٧ من سفراء الدول الأجنبية بمصر و٢٠ من نواب البرلمان المصري.

وكان في استقبال الوفد بدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين (الدير الأبيض) إلى جانب نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير، نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة وعدد من رهبان الدير.

وفي دير القديسين الأنبا بيشاي والأنبا بيجول (الدير الأحمر) استقبل الوفد، القمص أنطونيوس الشنودي أمين الدير وبعض رهبانه.

وأبدى الوفد إعجابه بالأعمال الجارية في الديرين من إنشاءات وترميم.