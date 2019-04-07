أخبار مصر | الإثنين.. انطلاق أكبر ملتقى عالمى للاستثمار بدبي بمشاركة مصر و١٤٦دولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإثنين.. انطلاق أكبر ملتقى عالمى للاستثمار بدبي بمشاركة مصر و١٤٦دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا الإثنين، وحتى ١٠ أبريل في دبي، فعاليات أكبر ملتقى عالمي للاستثمار بمشاركة مصر و١٤٦ دولة، حيث يفتتح الملتقى محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتشارك مصر في الملتقى بوفد، يضم مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية ومحسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة السويس للتنمية ممثلا للقطاع الخاص المصري.

ويصاحب الملتقى معرض متخصص للمشاريع الاستثمارية المطروحة من جميع الدول المشاركة بحوالي ٥٠٠ جناح.

ويناقش الملتقى التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمي وردود افعال السياسات للدول لمواجهة تلك التحديات بهدف إعادة تنشيط النمو وتحفيز التنمية.

وتقدم مصر خلال الملتقى عرضا لنماذج المشاريع الجديدة والمستقبلية وخريطة متكاملة عن مشاريع الطاقة والطرق التى تم تنفيذها وايضا الأراضي المتاحة للاستثمارات المستقبلية.

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وقال المهندس عمرو البطريق، ممثل القطاع الخاص في الملتقى، إن الجانب المصرى سيعرض على المشاركين فرص الاستثمار الواعده ومنهامنطقة قناة السويس والعاصمة الادارية والمدن الجديدة.

وأوضح أن الجهات الرسمية المصرية ستعرض المتغيرات التى شهدتها مصر عقب صدور قانون الاستثمار الجديد، وأيضا الإنجازات التي تمت في السياسات المالية، وأحدث الطرق لجذب الاستثمارات المباشرة.

وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات مكثفة بين الوفد المصري، والوفود المشاركة؛ للوصول إلى أفضل صيغة تضمن التفاعل مع الخطط المصرية للتحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات.

ومن ناحيته، قال المهندس أحمد عثمان، نائب الرئيس التنفيذي، أن الملتقى فرصة جادة لتقديم مصر الجديدة أمام العالم بصورة تتناسب وحجم الإنجازات التي تمت بالفعل على أرض الواقع.

وأورد أن شركة السويس للتنمية ستقدم نماذج نجاح حقيقية للقطاع الخاص المصرى والأجنبي الذي استثمر في مصر، مؤكدا أن القطاع الخاص المصري لديه رغبة حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات وأيضا المشاركة في استثمارات خارجية وخاصة في الدول الأفريقية.