أخبار مصر | القومي لحقوق الإنسان يرسل رأيه حول التعديلات الدستورية للبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي لحقوق الإنسان يرسل رأيه حول التعديلات الدستورية للبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري برئاسة محمد فايق رئيس المجلس وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس، وناقش الأعضاء خلال الاجتماع عدد من الملفات الداخلية والخارجية لعمل المجلس طبقا لاستراتيجية عمله وخطته التنفيذية.

وثمن المجلس قرارات السيد رئيس الجمهورية خلال كلمته اثناء الاحتفال بتكريم المرأة المصرية لعام 2019 ويأتي علي رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، وأكد المجلس علي أنها خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أوضح "فايق" خلال الاجتماع أنه تم إرسال رأي المجلس القومي لحقوق الانسان حول مشروع التعديلات الدستورية الي مجلس النواب.

وقد التزم المجلس في بحثه لمشروع هذه التعديلات بما وتد له الدستور والقانون من اختصاصات وما يتعلق بحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.