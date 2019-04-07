انت الان تتابع مصر تستطيع.. تصنيع أول كمبيوتر مصري 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حاسب آلي - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد محمود العالم المصري باليابان عن تصنيع أول حاسب مصري 100%، جاء ذلك خلال التدشين الرسمي لمؤسسة مصر تستطيع، اليوم الأحد، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، والسير مجدي يعقوب والمهندس هاني عازر، والدكتور مجدي الناظر، وعدد من علماء مصر بالخارج، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ومجلس الأمناء ومجلس الخبراء الخاص بمؤسسة "مصر تستطيع".

وعرضت وزارة الهجرة، خلال فعاليات إطلاقها لمؤسسة مصر تستطيع اليوم، فيلما تسجيليا عن مؤتمرات مصر تستطيع الأربعة، وعن جهود الوزارة للاستفادة من خبراء وعلماء مصر في الخارج.وقدم الفيلم حصاد ثمار تلك المؤتمرات مع أول نداء وطنى استطاعت من خلاله مؤتمرات "مصر تستطيع" بنسخها الأربع، فأشار الفيلم إلى تصنيع أول

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