اعتماد جدول امتحانات مايو للصف الأول الثانوي

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طارق شوقي وزير التعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات من يوم 19 وحتى يوم 30 مايو، وتتم على فترتين على أن تبدأ الفترة الأولى الساعة التاسعة صباحا والفترة الثانية في الساعة الواحدة ظهرا. وكان الوزير قد أعلن، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن امتحان شهر مايو المقبل سيكون أساسي وإلكتروني وبوجود كتاب مفتوح داخل لجنة بالمدرسة وفي وقت محدد.

وأضاف شوقي أن الامتحان يهدف إلى النجاح في الصف الثاني الثانوي بحصول الطالب على درجة 50% أو أكثر، على ما تم دراسته في الترم الثاني، وهناك امتحان ثاني بنفس المواصفات بديلا للملحق (يحدد موعده لاحقا) يدخله الطالب إذا تعثر في الامتحان الأول.اقرأ أيضا| وزير التعليم: نجحنا في أعظم تجربة إلكترونيةوقال الدكتور

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