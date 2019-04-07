كراسة شروط الأراضي الأكثر تميزا بالإسكان الاجتماعي

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أراضي وزارة الإسكان - صورة أرشيفية
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، كراسة شروط الأراضي الأكثر تميزا، التي أعلنت عنها، منذ أيام، وذلك في 13 مدينة جديدة، بمساحات تتراوح ما بين 450 مترا وحتى 1200 متر، وطبقا لكراسة الشروط طرحت الوزارة 891 قطعة أرض سكنية بـ"الإسكان الأكثر تميزا" في 13 مدينة جديدة، على أن يكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، وأسلوب الحجز لقطع الأراضي والمساحات والأسعار سيكون متاحا على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.
وقال المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن أراضي الإسكان الأكثر تميزا، ستكون في مدن: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الشروق، العبور، دمياط الجديدة، 15 مايو، بدر، العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، بنى سويف الجديدة، أسوان الجديدة، برج العرب
وقال المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن أراضي الإسكان الأكثر تميزا، ستكون في مدن: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الشروق، العبور، دمياط الجديدة، 15 مايو، بدر، العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، بنى سويف الجديدة، أسوان الجديدة، برج العرب الجديدة.
وللإطلاع على كراسة الشروط (اضغط هنا)
من ناحية أخرى، ناقشت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الإطار القانوني المنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي ومفهوم الضبطية القضائية واختصاصها، كما استعرضت نماذج المخالفات الواردة بالقانون 93 لسنة 2018، وكيفية إثباتها وآلية العمل بها، وكيفية تقييم ومُتابعة أعمال مأموري الضبط القضائي. (التفاصيل)
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