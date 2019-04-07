شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا «السياحة والاستثمار» تستعرضان خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع بورج براند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يٌعقد حاليا في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من ٦ وحتى ٧ إبريل الجاري.

وخلال الاجتماع عرضت وزيرتا السياحة والاستثمار والتعاون الدولي كافة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار والسياحة، والتي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تحقيق إصلاحات هيكلية في كافة القطاعات في إطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والذي يحظى بدعم وإشادة من المؤسسات الدولية.

وأشاد بورج براند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتقدم الذي تحرزه مصر على كافة الأصعدة ولاسيما ففي المجال الاقتصادي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى التحسن الذي شهدته أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، لافتة إلى تقرير المجلس الدولي للسياحة والسفر الذي أكد على أن قطاع السياحة في مصر حقق انتعاشه كبيرة في عام ٢٠١٨، حيث حقق نموا بنسبة ١٦،٥٪، وهو أعلى من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 ٪.

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وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على دعم القيادة السياسية في مصر لقطاع السياحة، وأهمية القطاع كأحد العناصر الداعمة للاقتصاد القومي.

و أشارت وزيرة السياحة إلى أن الوزارة أقامت منذ أسابيع أول منتدى إقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة في القاهرة، وتم خلاله مناقشة النماذج الناجحة للحكومات في التحول الرقمي في السياحة، ودور الابتكار التكنولوجي، وأهمية الحلول الرقمية في تعزيز التجربة السياحية ومناقشة ما يمكن توقعه في المستقبل بفضل التقدم التكنولوجي والاستفادة من ذلك في قطاع السياحة، وأضافت أنه أقيم خلال هذا المنتدى المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

كما أعربت وزيرة السياحة عن سعادتها بوجودها كرئيس مشارك هذا العام في المنتدى وأشارت إلى أنه ناقش موضوعات غاية في الأهمية مثل الثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي، والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتعزيز التراث الفني والثقافي للدول.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الإنتاجية المحلية ودعم القدرة التنافسية لمصر، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز المناسبة والتي نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلى 50 %، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة خاصة في ظل استمرار المشروعات التي تقوم بها الحكومة في مجالات البنية الأساسية، وفى ضخ استثمارات في العنصر البشرى خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، ودعم الشركات الناشئة وتشجيعهم على الابتكار.