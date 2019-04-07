شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات مايو للصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018/2019، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

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ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات، الأحد، 19 مايو 2019، وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019، وتتم على فترتين على أن تبدأ الفترة الأولى من الساعة 9 صباحا والفترة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن، في مؤتمر صحفي، السبت، أن امتحان شهر مايو المقبل سيكون أساسي وإلكتروني وبوجود كتاب مفتوح داخل لجنة بالمدرسة وفي وقت محدد ويهدف إلى النجاح إلى الصف الثاني الثانوي بحصول الطالب على درجة 50% أو أكثر على ما تمت دراسته في الترم الثاني، وهناك امتحان ثانٍ بنفس المواصفات بديلا للملحق (يحدد موعده لاحقا) يدخله الطالب إذا تعثر في الامتحان الأول.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، إن امتحانات المدارس الحكومية ستكون في الفترة الصباحية وسيتم عقد امتحان آخر مختلف تماما وبنفس درجة الصعوبة لطلبة المنازل والخدمات والمدارس غير الحكومية بعد وقت امتحان المدارس الحكومية بساعتين بنفس لجان المدارس الحكومية نظرا لتوافر البنية التكنولوجيا بها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق مسبق بين المديريات والإدارات والمدارس الخاصة للاتفاق حول التفاصيل قبل الامتحان.