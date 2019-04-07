شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يناقش مع البنك المجري تفعيل التعاقد المادي لتوريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير، الأحد، بيتر كيفيك، السفير المجري بالقاهرة، لبحث آخر مستجدات تفعيل التعاقد المادي لصفقة توريد وتصنيع 1300عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

في بداية الاجتماع أكد وزير النقل على أهمية العلاقات المصرية المجرية مشيرا إلى انها علاقات ممتدة منذ عهود بعيدة وانه يتطلع إلى استمرار هذه العلاقات الجيدة بين وزارة النقل المصرية وبين كل الجهات المختصة بالنقل والمواصلات في المجر لافتا إلى اهمية صفقة توريد وتصنيع العربات الجديدة حيث أنها تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية وستساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع.

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من جانبه أكد سفير المجر على العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين وخاصة مع الاهمية الكبرى لدور مصر في منطقة الشرق الاوسط مشيرا إلى انه تم عقد اجتماعات مكثفة مع المسئولين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية حيث تم انهاء كافة الامور المتعلقة بهذا التعاقد المادي للصفقة ويتبقى فقط مرحلة مراجعة المسودة المرسلة من بنك اكزيم المجري وابداء الملاحظات من الجانب المصري ليتم التعاقد المادي قبل شهر رمضان الكريم.

وأشاد المهندس كامل الوزير بالتزامن بين إجراءات نهو خطوات التفعيل المادي للعقد وبين البدء فعليا في الخطوات التنفيذية لتصنيع العربات من أجل نهو توريد وتصنيع العربات وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين حيث سيتم الانتهاء من عدد 2 عربة نموذج في سبتمبر القادم وارسال الأولى إلى المجر لكي يتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم ارساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر على ان يتم تسليم الدفعة الاولى من العربات بعدد 30 عربة ديسمبر من العام الحالي منوها إلى أهمية توطين صناعة النقل في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع إلى المصانع المصرية وخاصة وانه مع توطين هذه الصناعة في مصر سيتم زيادة التعاون مع الدول الإفريقية والعربية في مجال السكك الحديدية.

جدير بالذكر أن إجمالي قيمة صفقة ال1300 عربة جديدة للركاب تبلغ 22 مليار جنيه وتشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.