شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافرون» تدعو لتنشيط «السياحة الوافدة من أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت جمعية مسافرون، إلى تنشيط حركة السياحة الوافدة من الولايات المتحدة الأمريكية ومضاعفة حجمها خاصة في ظل قوة العلاقات بين الجانبين، وزيارة الرئيس للولايات المتحدة التي تسلط الضوء على مصر.

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن قوة العلاقات المصرية- الأمريكية الحالية كان لها دور كبير في زيادة معدلات الاستثمار الأمريكي في مصر، وكذلك تزايد حجم حركة السياحة الوافدة لمصر.

وأضاف «عبداللطيف» أن حجم الحركة الوافدة من السوق الأمريكي تبلغ ما يقرب من 276 ألف سائح أمريكي وهو حجم مرشح للتضاعف بما يقرب من 5 أضعاف الحجم الراهن، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري يبلغ 1576، بحجم استثمارات يبلغ 21.8 مليار دولار من بينها 80 شركة تعمل في أنشطة السياحة.

وتابع «عبداللطيف» أن زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة هي فرصة كبيرة لتسليط الضوء على المقصد السياحي المصري، خاصة مع تسليط الضوء على الدور الإقليمي والمحوري لمصر، مضيفًا أن مصر تعد ثاني أكبر الحاصلين على الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة بعد جنوب أفريقيا.

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وأوضح «عبداللطيف» أن جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية عنصر مهم وقوي في جذب السياحة لمصر وتنشيطها من مختلف دول العالم، مضيفًا أن الأمريكان عاشقون للسياحة الكلاسيكية والثقافية والنايل كروز، كما أن تواجد مصر في المحافل الدولية يسلط الضوء عليها ويؤكد استقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي.

وأضاف «عبداللطيف» أنه طبقا للبيانات المتوافرة حول مؤشرات السياحة في 2018 لمصر فقد بلغ عدد السياح الأمريكيين في مصر أكثر من 276 ألف سائح، وهذا الرقم قابل لمضاعفته خمس مرات، لو تواصلنا بشكل جيد مع منظمي الرحلات الأمريكان وركزنا في الفترة المقبلة على التسويق والترويج في السوق الأمريكي، كما أن أعداد برامج سياحية قوية وجاذبة وتوفير خطوط طيران لجذب السياحة من أمريكا خاصة في ظل اهتمام الأمريكان مؤخرًا بمسار العائلة المقدسة في مصر ورغبتهم في زيارة مسار العائلة المقدسة وعدم قصر رحلات الطيران بين القاهرة ونيويورك مع زيادة عدد رحلات الطيران الداخلي بين المدن السياحية بمصر حتى تستوعب الحركة السياحية المتوقعة.

واقترح «عبداللطيف» تسويق برامج سياحية جديدة تجمع بين مصر وأكثر من دولة في منطقة الشرق الأوسط مثل مصر والأردن وغيرها، لإن المسافة بعيدة جدا بين مصر وأمريكا وتستغرق الرحلة عدد ساعات طويلة ويفضل السائح الأمريكي زيارة أكثر من دولة خلال رحلته، مؤكدًا أنه بخلاف رحلات النايل كروز والآثار أصبح السائح الأمريكي مغرم بزيارة المعالم الدينية في مدينة سانت كاترين.

وأشاد «عبداللطيف» بجهود وزيرة السياحة د. رانيا المشاط في تنمية وتنشيط السياحة وأيضا عقدها العديد من اللقاءات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات التليفزيونية مع وسائل اعلام عالمية والتي كان آخرها حوار مع المذيع الأمريكى بيتر جرينبرج، وصحيفة تايمز Times ومجلة تراڤل ويكلى Travel Weekly واعلان بيتر جرينبرج المذيع الامريكي عن اذاعته لسلسلة حلقات ببرنامجه عن مصر كان قد اجراها مؤخرا.

وناشد «عبداللطيف» بأن يتم اصطحاب ممثلين عن السياحة في مصر خلال بعثات طرق الابواب التي تقوم بها الغرفة التجارية الامريكية للتسويق للمقاصد المصرية السياحية بجانب التسويق للاستثمار والتجارة وكلها ادوات تصب في مصلحة وطننا مصر.