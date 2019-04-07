شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الاثنين مائل للحرارة.. والقاهرة 30 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبروده ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد.

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والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط أقصى الغرب وعلى جنوب الصعيد وعلى غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «21- 30»، إسكندرية «13 – 26»، قنا «24 – 31»، الأقصر «19– 31»، أسوان «26 – 38».