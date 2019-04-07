شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار في ختام موجة التقلبات المناخية بالمنيا.. ومدير الزراعة القمح لم يتأثر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مدن وقرى المنيا، موجة من سقوط الأمطار والبرق، رُغم دف الأجواء، مساء السبت، في ختام حالة التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد منذ أسبوع.
وفي صباح اليوم، الأحد، تحسنت الأحوال المناخية، فيما أعلن المزارعون بدء «الرية» الأخيرة لمحصول القمح الاستراتيجي استعدادًا لموسم الحصاد في نهاية أبريل الجاري.
من جانبه، قال الدكتور أبو الخير سرحان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن زراعات القمح لم تتأثر بالتقلبات المناخية، والمحصول يبشر بإنتاجية عالية.
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