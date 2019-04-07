شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من النائب العام بشأن حادث الهجوم على دورية شرطة النزهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، الأحد، بيانًا بشأن حادث الهجوم على سيارة قسم شرطة النزهة.

وجاء في نص البيان: «عقب تلقي النيابة العامة فجر اليوم 7/4/2019 اخطارًا بإطلاق النار على سيارة تابعة لقسم شرطة النزهة ووفاة معاون مباحث القسم وقائد السيارة وإصابة اثنين من أمناء الشرطة، فقد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا ونيابة شرق القاهرة الكلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق وسوف تصدر النيابة العامة بيانًا مفصلا في حينه عن ملابسات الحادث».