نقابة الصيادلة تجتمع بممثلى النقابات الفرعية لبحث أزمة الحراسة القضائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الآن، مجلس النقابة العامة للصيادلة، اجتماعا، بمقر النقابة بجاردن سيتى لبحث آخر مستجدات فرض الحراسة القضائية على النقابة.
وأكد الحضور ضرورة الاستمرار فى إجراء الانتخابات المقرر لها 16 أبريل الجارى، حرصا على مصلحة النقابة ومهنة الصيدلة، مشيرين إلى أن الحراسة يمكن إلغاؤها من خلال حكم قضائى آخر، أو من خلال اتفاق مع رافعى الدعوة.
ويشارك بالاجتماع عدد من المرشحين على مقاعد النقابة العامة ومقاعد النقابات الفرعية إضافة إلى عدد من الصيادلة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
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