شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء البرلمان بالوادى الجديد للمصيلحى: أنت وزير سياسى وحريص على المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الوادى الجديد، بجهود الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الدخلية، لجهوده فى ضبط منظومة الدعم وتوفير السلع الأساسية لأبناء المحافظة بجانب تجاوب الوزير مع كل طلبات أعضاء محلس النواب فبما يتعلق باحتياجات أبناء المحافظة موجهين حديثهم للوزير:" أنت وزير سياسى وحريص على المواطن".

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وقالت النائبة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب عن الوادى الجديد، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم بجهد كبير فى عهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين من أجل توفير السلع للمواطنين قائلة:"الدكتور على المصيلحى وزير سياسى وحريص على خدمة المواطن"، مطالبة بالعمل على الترويج لمنتجات التمر، خاصة وأن محافظة الوادى الجديد تتميز بجودة التمور.

وجاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد الوزير فى ديوان عام الوزارة بحضور أعضاء محلس النواب بالمحافظة، على هامش جولة تفقدية للوزير على إحدى صوامع تخزين الأقماح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمنطقة الخارجة، كما سيقوم الوزير بجولة على الأسواق وزيارة إحدى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية ومعرض للسلع الغذائية وبيع اللحوم، ومجمع تمور.