شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنفى توقيع أى برتوكول مع جمعيات دعوية.. وتؤكد: مجالها خدمة المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الأوقاف توقيع أى بروتوكول مع أى من الجمعيات فيما يتصل بشئون الدعوة أو غيرها، موضحة أن مجال عمل الجمعيات الأهلية هو خدمة المجتمع دون أى عمل دعوى أو دينى.

وقالت الوزارة، فى بيان لها: إنه يجب قصر الشأن الدينى على الجهات المتخصصة، فى الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، محذرة من كل مدعٍ يزعم توقيع بروتوكولات لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة معها، مع احتفاظها بحقها القانونى تجاه أى تصريحات غير صحيحة.