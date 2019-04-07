شكرا لقرائتكم خبر عن جولة وزير التموين تكشف توافر السلع الغذائية فى الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمرافقة اللواء شريف الباسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إحدى منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية "المصرية ماركت" بمحافظة الوادى الجديد.

واطمأن الوزير على توافر السلع الغذائية، وسأل الوزير عن سعر الأرز الأبيض المعبأ ووجده بسعر 9 جنيهات والبطاطس بسعر 6 جنيهات والمكرونة بسعر 8 جنيهات زنه واحد كيلو جرام واللحوم الطازجة السودانية 85 جنيها والدواجن بـ 37 جنيها، كما اطمأن الوزير على توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى وبجودة عالية استعدادا لشهر رمضان.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للوزير على إحدى صوامع تخزين الأقماح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمنطقة الخارجة، كما قام الوزير بجولة على الأسواق وزيارة إحدى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية ومعرض للسلع الغذائية وبيع اللحوم، ومجمع تمور.

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