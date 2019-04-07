شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تستبعد مدير مديرية الغربية من عمله بسبب مصرع تلميذ فى بيارة صرف بمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، استبعاد مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومدير إدارة كفر الزيات التعليمية وتحويل مسئولى الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين، ومدرس التربية الرياضية للتحقيق العاجل بديوان عام الوزارة مع إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، فى واقعة مصرع طالب بمدرسة نوفر الابتدائية التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية داخل بيارة صرف صحى خلف أحد مبانى المدرسة أثناء حصة التربية الرياضية. وأصدرت الوزارة تعليمات مشددة لمديرى المديريات بصورة الالتزام بالضوابط التى حددتها الوزارة قبل بداية العام الدراسى الحالى بمعايير السلامة والأمان والصحة فى جميع المدارس والمنشآت التعليمية.

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