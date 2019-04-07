شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 10آلاف جنيه لأسرة طفل لقى مصرعه إثر سقوطه ببيارة صرف بمدرسة بالغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، صرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ محمد عمر البهنسى بالصف الأول الابتدائى بمدرسة بنوفر الابتدائية التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية، والذى لقى مصرعه إثر سقوطه داخل بيارة صرف صحى خلف أحد مبانى المدرسة أثناء حصة التربية الرياضية، حيث توجه الطفل خلف المبنى وأثناء تواجده أمام البيارة اختل توازنه وسقط فيها ولقى مصرعه فى الحال.
كما قرر محافظ الغربية، إحالة ناظر المدرسة ومشرف المرحلة التعليمية، ومدرس التربية الرياضية للنيابة العامة وإيقافهم عن العمل لإهمالهم وتقصيرهم الشديد فى أداء مهام عملهم، وهو ما تسبب فى سقوط الطفل فى بيارة الصرف الصحى ووفاته.
وعلى الجانب الآخر، شيع أهالى قرية بنوفر جنازة الطفل لمثواه الأخير عقب صلاة الظهر، بحضور المئات من أبناء القرية وبمشاركة الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم، ومسئولى المديرية، وإدارة كفر الزيات التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر صرف 10آلاف جنيه لأسرة طفل لقى مصرعه إثر سقوطه ببيارة صرف بمدرسة بالغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.