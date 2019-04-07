شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف "مقبرة توتو" بسوهاج: تضم مومياوات وفئران وصقور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "يونيون اسيرادا" الإيطالية، الاكتشاف الأثرى الجديد بمحافظة سوهاج "مقبرة توتو"، وقالت إنه تم اكتشاف خمسين من الطيور والقوارض المحنطة.
وقالت الصحيفة، إن اكتشاف هذه المقبرة دليل آخر على عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن داخل المقبرة يوجد مومياء لمسئول كبير فى بلاط الفراعنة يدعى "توتو" وزوجته "تا شريت إيزيس"، ووفقا للخبراء يعود تاريخها إلى عصر البطالمة، واحدة من أقوى وأغنى العصور فى شرق البحر المتوسط بين 323 و30 قبل الميلاد.
وعلى الجدران توجد صور لرجال يعملون فى الحقول ومسيرات جنازة وشجرة عائلية، ويظهر توتو وهو يسلم ويستلم هدايا أمام آلهة مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف "مقبرة توتو" بسوهاج: تضم مومياوات وفئران وصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.