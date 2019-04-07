شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يفتح تحقيقات فى حادث استشهاد معاون مباحث النزهة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة شرق القاهرة الكلية، إلى مكان حادث إطلاق النار على سيارة قسم شرطة النزهة، ووفاة معاون مباحث القسم، وقائد السيارة، وإصابة اثنين من أمناء الشرطة، للوقوف على ملابساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق.
وسوف تصدر النيابة العامة بيانا مفصلا فى حينه، عن ملابسات الحادث.
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