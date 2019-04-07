عالم مصري باليابان يعلن تصميم أول حاسوب تعليمي مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبد الكريم:

أعلن الدكتور محمد محمود، العالم المصري باليابان، تصميم حاسوب مصري تعليمي 100%، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وقال "محمود"، خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن تدشين مؤسسة "مصر تستطيع"، الأحد، إن "التحدي الأكبر الذي يواجه مصر هل تستطيع تصميم تكنولوجيا حديثة أم لا؟".

وأوضح العالم المصري، أن تصميم حاسب له استخدامات الحاسوب التعليمي لتعليم طلاب الهندسية، يعتمد على المعالجات الدقيقة، موضحا أن مصر لديها عمق صناعي قوي، وتحتاج فريق عمل قوي مثل فريق عمل وزارة الإنتاج الحربي.

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وأكد أن الحاسب ملكية فكرية بحقوق التصميم مصرية، وسيحمل علامة تجارية مصرية، مؤكدًا أنه يتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وجامعة الفيوم للتوسع في تصميمه.

ومن جانبه، قال رئيس جامعة الفيوم، الدكتور أشرف عبدالحفيظ، إنه تم تخصيص معمل لإنتاج الحاسوب الذي صممه الدكتور محمد محمود، وزملائه.

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